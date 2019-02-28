توزيع 28 ألف طن أسمدة زراعية على المزارعين بكفر الشيخ

أعلن المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن توزيع 28 ألف طن أسمدة زراعية على جميع مزارعى المحافظة بالقطاعات الزراعية المختلفة، خلال هذا الأسبوع.



وقال "عبد الله" إنه تم توزيع 27 ألف طن يوريا، وألف طن نترات، على قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعى، لجميع المحاصيل الشتوية بالأسعار المدعمة والمُعلن عنها.



وأوضح "عبد الله"، أن هناك متابعة يومية للتأكد من توافر كافة الأسمدة الزراعية بالجمعيات المختلفة، حتى يتم تغذية المحاصيل الزراعية بالأسمدة اللازمة، مع التنبيه على توزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية دون مجاملة أحد.