الإسماعيلى يخوض مرانه الأول اليوم قبل لقاء قسنطينة بدور الأبطال

يخوض فريق الإسماعيلي مرانه الأول بالجزائر، في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب مقر إقامته، وذلك استعدادًا للقاء فريق قسنطينة الجزائري بعد غد السبت فى إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.



ويسعى فريق الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الجزائر، للحفاظ على حظوظه فى خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي بالبطولة الإفريقية.



وكانت بعثة الفريق وقد وصلت أمس إلي الجزائر، وعقد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور صالح الشامي، اجتماعًا مع مدير مطعم فندق إقامة الدراويش بمدينة (قسنطينة)، للاتفاق على كل ما يحتاجه فريق الدراويش في قائمة الوجبات الغذائية خلال فترة الإقامة بالجزائر.