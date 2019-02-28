3.56 مليون جنيه خسائر "المصرية للدواجن" العام الماضى

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "المصرية للدواجن" خلال 2018، عن تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة خلال العام الماضى 2018.



وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة اليوم الخميس، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 3.56 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 1.38 مليون جنيه أرباح خلال 2017.



ولم تسجل الشركة أي إيرادات خلال العام الماضي، مقابل 749.35 ألف جنيه خلال 2017.



وسجلت "المصرية للدواجن" خسارة بلغت 2.19 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.68 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.