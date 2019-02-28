قطر تعلق خططها التوسعية في أفريقيا بسبب المقاطعة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، تعليق بعض خططها التوسعية في مناطق أفريقيا بسبب استمرار المقاطعة العربية الناشبة منذ ما يقرب من عامين.



وقالت الخطوط الجوية القطرية، في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بسبب المقاطعة - زاعمة إياها باسم "حصار على دولة قطر"- قمنا بتعليق بعض خططنا التوسعية في غرب ووسط أفريقيا"، مضيفة: "إن هذا "الحصار" لم يؤثر فقط على دولة قطر، بل امتدت آثاره السلبية لتشمل دولًا أخرى".



يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثاني، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وحددت دول الرباعي العربي 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى التعاون بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة"، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.