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الخميس 28/فبراير/2019 - 01:10 م

7 أساقفة يشاركون بتدشين مذابح كنيسة أبى سيفين ببورسعيد

صورة من الحدث
صورة من الحدث
ماريان رسمى_تريزة شنودة
dostor.org/2535328

في إطار زيارته الرعوية الحالية لإيبارشية بورسعيد، تمم قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم طقس تدشين كنيسة الشهيد أبي سيفين ببورسعيد.

كان قداسته قد وصل الكنيسة، صباح اليوم، واستقبله نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد والآباء كهنة الكنيسة، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث التدشين.

أعقبها بدء صلوات تدشين مذابح وأيقونات الكنيسة والتي شارك فيها إلى جانب نيافة الأنبا تادرس أصحاب النيافة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا قزمان أسقف شمال سيناء والأنبا صليب أسقف ميت غمر والأنبا بموا أسقف السويس والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.

والمذابح التي تم تدشينها هي، المذبح الرئيس على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس والشهيدة دميانة والمذبح البحري على اسم الشهيد ابيماخوس والقديس إيسيذوروس الفرمي والمذبح القبلي على اسم الشهيدة مارينا.

كما دشن كراسي المذابح الثلاثة،أيقونات حضن الآب الثلاث وحامل الأيقونات، بينما تولى الآباء المطارنة والأساقفة المشاركين تدشين باقي أيقونات الكنيسة.

وبدأ قداسة البابا زيارة رعوية لإيبارشية بورسعيد، هي الأولى لقداسته منذ بدء حبريته للإيبارشية التي أسست عام ١٩٧٦ بسيامة نيافة الأنبا تادرس مطرانها الحالي أسقفًا لها بيد المتنيح البابا شنوده الثالث.

ووضع قداسة البابا، حجر الأساس لكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالمدينة الرياضية بحي الضواحي وأقيم له حفل استقبال بمقر المطرانية ببورسعيد، وافتتح معرض مقتنيات المتنيح البابا شنوده الثالث الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل ببورسعيد، ثم توجه بالمعدية إلى بورفؤاد حيث عقد اجتماع الأربعاء الأسبوعي بكنيسة مارمرقس الرسول.

7 أساقفة يشاركون بتدشين مذابح كنيسة أبى سيفين ببورسعيد
7 أساقفة يشاركون بتدشين مذابح كنيسة أبى سيفين ببورسعيد
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