أكرم حسنى يبدأ تصوير "الأوضة الضلمة الصغيرة"

بدأ الفنان أكرم حسنى، تصوير أولى مشاهده في "الأوضة الضلمة الصغيرة"، ببعض شوارع القاهرة، عقب الانتهاء من التصريحات الأمنية.



ويعد "الأوضة الضلمة الصغيرة " أولى بطولات أكرم حسني السينمائية المطلقة، ووقع اختيار مخرج العمل محمد سامي على عدد من شوارع القاهرة لتصوير المشاهد الأولى من فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" الذي يشارك ببطولته اللبنانية نور والفنان بيومي فؤاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.



ويشهد "الأوضة الضلمة الصغيرة" التعاون الثاني بين أكرم حسني والمنتج وليد منصور بعد نجاح فيلمهما "البدلة" الذي حقق المركز الأول في إيرادات السينما المصرية.



ويرصد "منصور" ميزانية ضخمة لتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات التي يتطلبها إخراج مشاهد العمل بحرفية عالية.