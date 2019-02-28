"جى بى أوتو" تربح 626.7 مليون جنيه خلال 2018

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "جى بى أوتو" عن تحقيقها أرباحًا بقيمة 636.73 مليون جنيه خلال العام الماضى 2018، نتيجة نمو المبيعات، مقابل خسائر بلغت 723.6 مليون جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 25.8 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 17.6 مليار جنيه في 2017.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 15.8 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 703.11 مليون جنيه في 2017.



وكانت الشركة حققت أرباحًا بلغت 515.28 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، مقابل خسائر بلغت 475.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.