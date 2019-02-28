"القيم الإيجابية فى المجتمع المصرى" بثقافة قنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافه قنا، عقد قصر ثقافة نجع حمادى محاضرة بعنوان "القيم الايجابية فى المجتمع المصرى" ألقاها الصحفى محسن هاشم، وتحدث أن القيم الايجابية فى أى مجتمع هى من أهم الركائز التى تبنى عليها المجتمعات بمدرسة نجع عبد القادر الابتدائية بأولاد نجم بنجع حمادى.



كما عقدت مكتبة المراشدة ندوة بعنوان "كيفية الإستفادة من ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع" شارك فيها الدكتور حسن محمود وعلى أحمد محمد، وتم شرح من هم ذوى القدرات الخاصة وكيف يتم دمجهم فى المجتمع، بمدرسة التجارة بالوقف.



بينما استكمل قصر ثقافة الطفل ورشة نادي علوم للمناهج العلمية تم رسم تصميم لتيجات تحتوي على التعريف بمكونات المعادلة الرياضية وطريقة الحل كآكسسوارات يستخدم لعرضها، وتضمن اليوم استكمال تدريب الطالبات على أدوارهم للوصول إلى حل المعادلة الرياضية، بمعهد فتيات قنا الديني النموذجي.