إصابة 11 وتضرُّر عشرات المنازل في زلزال ضرب غرب إندونيسيا

أصيب 11 قرويًا، وتضرر أكثر من 100 منزل عندما ضرب زلزال سطحي بلغت قوته 5.6 درجة، مقاطعة سومطرة غربي إندونيسيا اليوم (الخميس)، وفقا لما ذكر مسؤولون.



وقال عزيز ويديارسو، المسؤول في هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء، إن مركز الزلزال كان على بعد 38 كيلومترا شمال شرقي بلدة باسامان وعلى عمق 10 كيلومترات.



وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو، إن الكارثة الطبيعية أجبرت عشرات الأشخاص على النزوح في منطقة سولوك، مضيفًا أنه تم إقامة عيادة صحية ميدانية ووضعت خيام مؤقتة لاستيعاب النازحين.



وقام مسؤولو وكالة الكوارث بإجراء تقييم لمخاطر الزلزال، حسبما ذكر سوتوبو.



وتعد إندونيسيا من البلدان الأكثر عرضة للزلازل نظرًا لوقوعها في منطقة "حزام النار في المحيط الهادئ" المعرضة لمخاطر الزلزال.