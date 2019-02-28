حبس راكب لاتهامه بحيازة طربة حشيش في مطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس راكب مصري الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد اتهامه بحيازة طربة حشيش بقصد تهريبها خارج البلاد، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي للفحص.



كان ضباط أمن الموانئ بمطار برج العرب، اشتبهوا في الراكب "إيهاب.ي.م"، 39 سنة، مقيم بالإسكندرية، أثناء إنهاء سفره على متن إحدى الرحلات إلى إحدى الدول العربية، بعدما بدت عليه علامات القلق.



وبتفتيش الراكب بواسطة ضباط مباحث برج العرب وأمن الموانئ، عثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش تزن 225 جرام، كان يخفيها أسفل ملابسه بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، فتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.