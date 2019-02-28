الأمن العام يضبط أخطر عصابة لنشل حقائب السيدات في النزهة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع مباحث القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع خطف الحقائب بالطريق العام وإعادة مضبوطات مبلغ بسرقتها في النزهة.



تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من "هالة.و.ن" 60 سنة ومقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، أنه حال سيرها بدائرة القسم قام ثلاثة مجهولون يستقلون سيارة ملاكى بخطف حقيبة اليد التى كانت تحملها وبداخلها مبالغ مالية وهواتف محمولة وإصابة أحد ضباط القسم بكسور وكدمات متفرقة حال تمكنه والقوة المرافقة من تتبع السيارة المُشار إليها وإعتراضها أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المرج، وقيام قائدها بالإصطدام بالضابط ولاذوا بالفرار.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالمديرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من "هانى.ص. م"، 42 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وسابق إتهامه في 6 قضايا، و"كريم. م.ص"، 29 سنة، عاطل، وسابق إتهامه في 9 قضايا، و"هبة.أ.ص"، 34 سنة "زوجة الثانى"، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، و"نعمة.ع"، 27 سنة "زوجة الأول" ومقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية، و"رمضان. ص.م"، 32 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وسابق إتهامه فى قضية "سرقة"، كما أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مكان إختبائهم بإحدى الشقق بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم الخامس وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك الثانى"و"30 ألف جنيه- 11 هاتف محمول- كمية من الحقائب".



وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع "خطف الحقائب" بالطريق العام.



بتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب ثلاث وقائع بذات الأسلوب بداوئر أقسام شرطة النزهة، التجمع الخامس، ومصر الجديدة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمسروقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.