"أوساكا" تضيف الأمريكى جانكينس لفريقها التدريبى

قالت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم لتنس السيدات، اليوم الخميس، إنها أضافت الأمريكي جيرمين جانكينس لفريقها التدريبي.



وأعلنت بطلة استراليا المفتوحة، التي انفصلت عن مدربها ساشا باجين في وقت سابق من الشهر الحالي، القرار عبر موقع التواصل الاجتماعي لكنها لم توضح دور جانكينس.



وكتبت في تعليق على صورة لها إلى جوار جانكينس وباقي أعضاء فريقها: "استمتعت بعشاء رائع مع الفريق وأيضا لاستغلال الفرصة لتوجيه الشكر لجيرمين على الانضمام لنا".



وكان جانكينس، الذي تولى مؤخرا تدريب الفريق الوطني الأمريكي للسيدات، مدربا لفينوس وليامز.



وانفصلت أوساكا عن باجين عقب فوزها ببطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي.



وحققت اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما نجاحا وتقدما مذهلين خلال الفترة التي عملت خلالها مع باجين لتصبح أول يابانية تفوز ببطولة كبرى عقب انتصارها على سيرينا وليامز في نهائي بطولة أمريكا

المفتوحة في سبتمبر الماضي.