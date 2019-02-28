اجتماع مغلق لوفد البرلمان مع رئيس هيئة السكك الحديدية بمحطة مصر

يعقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اجتماعا مغلقا الآن، مع الدكتور عمر سعد نائب وزير النقل وأشرف شعلان رئيس هيئة السكك الحديدية؛ على هامش تفقد الوفد لموقع الحادث الذي شهدته محطة سكة حديد مصر صباح أمس الأربعاء، وراح ضحيته 20 شخصا و43 مصابا والوقوف على ملابساته.



ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب هشام عبد الواحد، والنواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولي، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، وأحمد الخشب.



والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل الاستقالة التي تقدم بها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في أعقاب الحادثة، في المقابل كلف رئيس الوزراء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزيرًا للنقل.