قضايا الدولة تنجح في استرداد 117 كم2 فوسفات بالصحراء الشرقية

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، في التصدي للفساد وإهدار المال العام، والحفاظ علي الثروات الطبيعية للشعب المصري، فأعادت 117 كم2 من خام الفوسفات بالصحراء الشرقية للبلاد، إذ يمثل خام الفوسفات واحدًا من أهم الثروات الطبيعية خاصة المستخرج من الصحراء الشرقية بمنطقة شرق قنا حتى أسوان الذي يتميز خام الفوسفات فيها بالجودة العالية.



وقال المستشار سامح سيد محمد نائب، رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إن شركة البحر الأحمر للتعدين حصلت على مجموعة عقود في الفترة من 2001 حتى 2005 لاستغلال خام الفوسفات، وكانت العقود مبنية على واقعات فساد، ترتب عليها إهدار مبلغ (2 مليار، و22 مليون جنيه مصري) يمثل قيمة صادرات تلك الشركة من هذا الخام بناءً على العقود الفاسدة، وتدخلت جهة الإدارة وقامت بإلغاء هذه العقود في عام 2011.



وأضاف أن الشركة أقامت الدعوى رقم 25845 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم "بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء هذه العقود، وتصدت هيئة قضايا الدولة – مفوضة عن هيئة الثروة المعدنية – لهذه الدعوى، وبينت فساد تلك العقود وسلامة قرار جهة الإدارة بإلغائها.



وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 فبراير 2019 برفض الدعوى، مما ترتب عليه استرداد هيئة الثروة المعدنية لمساحة حوالي (117 كليو مترًا مربعًا) للاستفادة بهذه الثروات للشعب.