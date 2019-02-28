ارتفاع الميزان التجاري السنوي القطري 0.8% في يناير

حقق الميزان التجاري السنوي القطري خلال شهر يناير الماضي فائضًا مقداره 15.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 0.1 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 0.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018.



وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في تقرير أصدره اليوم الخميس، إن إجمالي الصادرات القطرية خلال الشهر الماضي بلغت حوالي 24.7 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي.



وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية خلال الشهر الماضي، لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 8.0% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



ولفت التقرير إلى انخفاض قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، لتصل إلى نحو 16.3 مليار ريال قطري وبنسبة 0.1%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال قطري وبنسبة 11.0%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت النفط والزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة 7.0%.