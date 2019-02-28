كفرالشيخ تنهي حملة تطعيم الأطفال ضد الشلل بتجاوز نسبة المستهدف

أنهت مديرية الصحة بكفرالشيخ، أعمال الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، والتي بلغت بنهاية اليوم الرابع أكثر 102%.



وقالت الدكتور فيديكار حسن البدوي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بكفرالشيخ، أن قرابة الـ550 طفلاً وطفلة، تلقوا تطعيمات ضد مرض شلل الأطفال بعموم مدن ومراكز المحافظة، وذلك منذ بداية الحملة أمس وحتى نهايتها، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم وإشراف ومتابعة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة.



وأضافت "البدوي" أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات والمقدر بـ532 ألفًا و128 طفلًا، بالطعم الفموي، بمعرفة فرق ثابتة ومتحركة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الريفية، ولكن تم تجاوز المستهدف.



وأشارت، أن إجمالي عدد الفرق الثابتة والمتحركة 1965 فريقًا، تم تدريب الفرق التي تقوم بالعملية التطعيمية، المكون من ممرضتين للتطعيم وكاتب، مع توفير الكولمانات المطلوبة لجميع الفرق وكذا أكياس التبريد لحفظ الطعوم، وتم استلام كميات الطعم المطلوبة من وزارة الصحة وتم توزيعها على جميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة حسب مستهدف كل إدارة.