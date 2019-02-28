المشدد 15 سنة لعاطل قتل مواطنًا في الخليفة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل قتل مواطنا وشرع في قتل آخر بالخليفة.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، وعبدالمسيح فل.



كشف قرار الإحالة قيام المتهم "أحمد. ي" وآخر بقتل "محمد. م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا، وأطلقا عيارا ناريا صوبه استقر بصدره قاصدين من ذلك قتله، فحدثت إصابته التي أودت بحياته.



وأضاف قرار الإحالة شروع المتهم وآخر في قتل المجني عليه "رأفت.م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بذات السلاح الناري.



وأشار القرار إلى قيام المتهم وآخر باستعراض القوة ضد المجني عليهما "محمد. م"، و"رأفت. م" بقصد ترويعهما لفرض السيطرة عليهما حال كونهما حاملين أسلحة.