مجلس ومدينة مطروح يجري معاينات لآبار قرية أولاد مرعي

قال المهندس أحمد الإسكندراني رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه يتم مواصلة الدفع بلجنة المعاينات، بقرية أولاد غرب مدينة مرسي مطروح برئاسة صفيناز النحاس مدير تنمية القرية بمركز ومدينة مرسي مطروح.



وأضاف: بأن المعاينة تمت إلى 12 متقدم بتجمعات قرية أولاد مرعى وذلك بالتوجه للمواطن بمقر اقامته عن طريق إدارة تنمية القرية بالمركز للتعرف على الطبيعة عن مدى أحقيه المتقدم طبقا للشروط والضوابط للمستحقين بانشاء الآبار.



وأوضح، أن اللجنة تقوم بأرسال احداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز gps إلى مديرية الزراعة لاجراء المعاينات الخاصة بهم للمتقدمين بإنشاء آبار.



وأشار إلى أن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح وجه بضرورة تكثيف حملات التوعية للشباب بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.