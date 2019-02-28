ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش فى كفر الشيخ

تمكن ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتعاون مع وحدة مباحث قسم شرطة بيلا، من ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع في مركز بيلا.



تلقى اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يُفيد بتمكن مباحث قسم شرطة بيلا، من ضبط "ع.ش"، 58 عامًا، عاطل، ومُقيم فى مركز بيلا، سابق اتهامه فى 4 قضايا ما بين قتل، وسلاح بدون ترخيص، آخرها رقم 12771 2013 جنايات مركز بيلا - سلاح دون ترخيص، وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع عيار 12 مم، و19 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

