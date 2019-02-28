نائب يتساءل: متى سيتوقف نزيف دماء المصريين على القضبان؟

توجه النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بعد تزايد حوادث قطارات السكة الحديد، على الرغم من خطط الهيئة والمليارات التي تخصص من أجل تطويرها، قائًلا: متى سيتوقف نزيف دماء المصريين على قضبان السكك الحديدية؟



وتابع "إدريس": على الرغم من كل خطط التحديث التى تعلن فى الإعلام كل فترة، والمليارات التى يتم تخصيصها لتطوير منظومة السكك الحديدية فى مصر، فإننا نفاجأ فى أحيان متقاربة بحوادث قطارات مروعة يذهب ضحيتها عشرات الأبرياء سواء من الركاب أو المارة، علاوة على الخسائر المادية الفادحة التى يتكبدها الاقتصاد المصرى.



وأضاف أن الحادث الذى وقع أمس نتيجة اصطدام قطار برصيف محطة مصر، وأسفر عن وقوع عشرات من الضحايا والمصابين ليكون جرس إنذار جديد بضرورة زيادة اهتمام الحكومة بتطوير منظومة السكك الحديدية فى مصر، خاصة أن البلاد على أبواب حدث عالمى كبير خلال أسابيع هو استضافتها بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، والذى يتزامن أيضا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.



وأكد نائب البرلمان أن مصر كانت ثانى دولة فى العالم تعرف السكك الحديدية بعد بريطانيا، حيث تم افتتاح أول خط سكك حديدية بمصر عام 1854، غير أنها من حيث الكفاءة تحتل المرتبة الـ78 على مستوى العالم، فى حين عرفت دولة عظيمة مثل اليابان، السكك الحديدية بعد مصر بسنوات غير أنها نجحت فى الوصول بمستوى التطور فى السكك الحديدية لديها إلى مستويات راقية.



واستطرد النائب الوفدي: لكن السؤال الملح الآن هو لماذا تتكرر حوادث القطارات فى مصر بصورة متسارعة ومرعبة؟، منوهًا إلى أن استقالة وزير النقل ليست كافية، فقد سبقه من قبل عشرات الوزراء الذين استقالوا على خلفية حوادث مشابهة في ظل الحكومات المتعاقبة.



وأكد وكيل سياحة البرلمان أن خدمة القطارات والسكك الحديدية تمثل الآن أحد الأعمدة الرئيسية لنقل الركاب فى مصر، ووفقا للأرقام الرسمية فإنها تنقل نحو 500 مليون راكب سنويا، وتمثل نحو 30% من إجمالى حجم نقل الركاب على مستوى الجمهورية.