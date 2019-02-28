قصة تأسيس قلعة صناعة الأدوية الحكومية

أنشئت شركة "النصر للكيماويات الدوائية" عام 1960، وكان الهدف من إنشائها سد احتياجات البلاد من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية، والتى يتطلب الأمر أيضًا توافرها فى جميع الأوقات، لأنها تعتبر من المواد الاستراتيجية المهمة التى تعنى الدول بإنتاجها.



وفى مايو 1964، زار كل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السوفيتى خرشوف شركة النصر باعتبارها نواة لمدينة الدواء، وبذلك تحقق لأول مرة فى مصر والمنطقة كلها قيام صناعة دوائية لإنتاج الخامات والكيماويات الأساسية لصناعة الدواء.



ويميز شركة النصر للكيماويات الدوائية بأنها الشركة الوحيدة فى مصر بل الشرق الأوسط وأفريقيا التى تنفرد بإنتاج الخامات الدوائية العضوية وغير العضوية، وإنتاج خامات الأدوية البيطرية ومستحضراتها الصيدلية، بالإضافة إلى إنتاج المحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى ومرشحات الغسيل الكلوى وإنتاج المستلزمات الطبية اللازمة لاستعمال المحاليل.



وتحرص الشركة على تطوير وتحديث خطوطها الإنتاجية طبقًا لمتطلبات الـ GMP وشروط وزارة الصحة، كما تهتم الشركة بنشاط التصدير لكثير من مستحضراتها للعديد من الأسواق العربية والأفريقية.

