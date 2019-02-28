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الخميس 28/فبراير/2019 - 11:44 ص

"العصار" يبحث مع وزير التجارة الروماني سبل التعاون المشترك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2535151

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني، والوفد المرافق له، سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في حضور ميهاي ستيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة.

وذكرت وزارة الإنتاج الحربي -في بيان اليوم الخميس- أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، فضلًا عن مناقشة موضوعات التعاون المشترك القائمة بين الجانبين ومنها التعاون في مجال تصنيع ماسحات الأشعة السينية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة (TST) الرومانية، والتعاون في مجال تطوير المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة (تيتان ماسيني) الرومانية.

وأضاف البيان أنه تم بحث إمكانية التعاون المشترك بين شركة (شبرا) للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة (UMEB) الرومانية في مجال تصنيع المحركات الكهربائية من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع وإنشاء خط إنتاج للمحركات الكهربائية بالشركة.

كما تم -خلال اللقاء- الإشارة إلى زيارة ممثلي وزارة الإنتاج الحربي لعدد من الشركات الرومانية ومعهد بحوث تصميم وتطوير المعدات الزراعية عام 2017، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية بهذه الشركات.

وأكد الجانبان ضرورة وضع آليات لتعظيم الاستفادة من هذه الزيارة وتفعيل تعاون ثنائي يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، وخلال اللقاء تم تحديد أولويات التعاون بين الطرفين من خلال إقامة شراكات تهدف إلى نقل تكنولوجيات تصنيع المعدات الرومانية لشركات الإنتاج الحربي تثمر تصنيع منتج ذي جودة عالية وبسعر منافس يمكن تسويقه بالسوق الأوروبية خاصة في ظل أن رومانيا تترأس الاتحاد الأوروبي وأن مصر تترأس الاتحاد الإفريقي؛ إلى جانب التسويق بالأسواق الإفريقية والتي تعتبر أسواقًا واعدة لجميع المنتجات المخطط المشاركة في تصنيعها بمصر والتي يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لإفريقيا والدول المحيطة لتسويق المنتجات لها، كما تمت الإشارة إلى إمكانية التعاون في مجالات (تدوير المخلفات، إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، معدات الري الحديث).

من جانبه، أعرب وزير الأعمال الروماني عن تطلعه إلى تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات، وأبدى سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يأتي على هامش زيارته لمصر، للمشاركة في الدورة الثالثة للجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني المنعقدة خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري.

وأكد اهتمام الجانب الروماني بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصري، موضحًا أنه سوف يقوم بتشجيع الشركات الرومانية للاستثمار في مصر في مختلف المجالات خاصة في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد والتي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري.

كما أعرب عن الرغبة في قيام الشركات المصرية بالاستثمار في رومانيا، خاصة وأن الاقتصاد الروماني يشهد تطورًا سريعًا نظرًا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتطوير الصناعة بها اعتمادًا على التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة، داعيًا شركات ووحدات الإنتاج الحربى لزيارة الشركات الرومانية للاطلاع على تقدم تكنولوجيا المعلومات وتأمينها والمعدات الزراعية ومعدات حماية البيئة إلى جانب تصنيع العدادات الذكية وتبادل الوفود في مجال التدريب.

وخلال اللقاء، أعرب سفير دولة رومانيا بالقاهرة عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تمتد إلى بدايات القرن الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم الاحتفال هذا العام بمرور (112) عامًا على بدء التعاون بين الدولتين.

كم تم توجيه دعوة للشركات الرومانية لتشكيل فريق فني لزيارة الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة، وتم التأكيد على أن استراتيجية الوزارة تقوم على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة إلى الشركات التابعة لها، وذلك في إطار تطوير وتحديث خطوط الإنتاج والمنتجات بالاستعانة بالتكنولوجيات العالمية المتقدمة؛ فضلًا عن الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة بيئة الأعمال والتجارة الرومانية تشمل مجالات التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.

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