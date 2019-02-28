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الخميس 28/فبراير/2019 - 11:44 ص

وفد برلماني يصل محطة مصر لتفقد موقع الحادث

صورة من الحدث
صورة من الحدث
كريمة أبو زيد
dostor.org/2535150

وصل منذ قليل، وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لتفقد موقع الحادث الذي شهدته محطة سكة حديد مصر صباح أمس الأربعاء وراح ضحيته 20 شخصا و43 مصابا والوقوف على ملابساته.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب هشام عبد الواحد، والنواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولي، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، وأحمد الخشب.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل الاستقالة التي تقدم بها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في أعقاب الحادثة، في المقابل كلف رئيس الوزراء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل، بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزيرا للنقل.

وفد برلماني يصل محطة مصر لتفقد موقع الحادث
وفد برلماني يصل محطة مصر لتفقد موقع الحادث
وفد برلماني يصل محطة مصر لتفقد موقع الحادث
وفد برلماني يصل محطة مصر لتفقد موقع الحادث
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