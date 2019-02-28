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الخميس 28/فبراير/2019 - 11:43 ص

مقتل وإصابة 7 أشخاص فى هجوم على قاعدة عسكرية جنوبى الصومال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2535148

قُتل مسلح وأصيب 6 آخرون من بينهم مجندون ومسلحون؛ إثر وقوع تبادل لإطلاق النار بين مسلحي حركة الشباب الصومالية المتطرفة وجنود بقاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الإفريقي ببلدة "قوريولي"، بمحافظة "شابيلي السفلى" جنوبي الصومال.

وأكد مصدر بالجيش الصومالي -في تصريحات لإذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الخميس- أن 3 جنود من القوات الحكومية الصومالية أصيبوا إثر هجوم شنه مسلحو حركة "الشباب" مساء أمس، بينما لقى مسلح حتفه وأصيب 3 آخرون.

يذكر أن حركة "الشباب" شنت هجومًا على ذات البلدة في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أسفر عن إصابة مفتش الشرطة بالمنطقة وعدد من المسئولين رفيعي المستوى.

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