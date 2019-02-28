أشغال شاقة مؤبدة أو إعدام.. مشروع قانون لتشديد عقوبات "الإهمال الجسيم"

تقدم النائب شريف فخرى، مستشار رئيس اتئلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتعازيه لأسر ضحايا ولمصابي حادث قطار محطة مصر الذى وقع أمس.



وأعلن "فخرى" عن تقدمه بمشروع قانون لمجلس النواب بمقترح لتعديل قانون العقوبات بشأن "تشديد العقوبات فى حالات الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه قتل متعدد، بحيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التى تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام".



وأكد أن ضعف العقوبات على القتل الخطأ فى مثل تلك الحالات هو الذى أوصل البعض لهذه الحالة من الاستهانة بمتطلبات الوظيفة وبأرواح الناس، وهى مرحلة لن يحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء.



وحول فلسفة التعديل التشريعى المقترح، أوضح شريف فخرى أنه يهدف فى المقام الأول لردع المتسببين فى مثل هذه الحوادث الجسيمة وغيرها فى مختلف مرافق الدولة بسبب الاستهتار بأرواح الناس وبالعقوبات المقررة، مطالبًا بالتصدي بكل صرامة لمثل هذه السلوكيات الخطيرة.



كما سبق وتقدم النائب شريف فخرى بمذكرة بشأن تشديد العقوبات فى قانون المرور المقترح، بحيث تكون عقوبات المخالفات التى تهدد حياة الناس من المشاة وقائدى السيارات عقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها حسب جسامة المخالفة، ولكن الحبس وجوبى فى مثل هذه المخالفات حفاظًا على انضباط الشارع المصرى، وهو أولوية أولى للرئيس ومعيار تصنيف عالمى لمكانة مصر على المستوى الدولى.