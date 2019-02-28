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الخميس 28/فبراير/2019 - 10:24 ص

برلماني: تحصيل ضرائب على الشقق المغلقة سيدر منفعة كبيرة للدولة

النائب عبد الكريم
النائب عبد الكريم زكريا،
عائشة حسن
dostor.org/2535030

قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، إن حل أزمة الإسكان بمصر "تشريعي" في المقام الأول من خلال إصدار تشريعات تعمل وتشجع على فتح الوحدات المغلقة التي لم تُسكن بعد، وإتاحة الفرصة للانتفاع للآخرين بتلك الوحدات مما يساهم في حل الأزمة.

ولفت "زكريا" في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن الدولة ستستفيد من مقترحات دفع ضرائب شهرية على الوحدات المغلقة في صرف عوائدها على احتياجات قطاعات أخرى.

يذكر أن النائب تقدم بمقترحات لتعديل قانون تأجير الوحدات السكنية، لإعادة فتح الشقق المغلقة أو فرض ضريبة في حال تمسك صاحبها بعدم استغلالها.

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