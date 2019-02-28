ضبط 15 سيارة متروكة في شوراع القاهرة خشية استخدامها إرهابيًا

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية موسعة، لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.



وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 15 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها في العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، كما تم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص، و3 دراجات بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.