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الخميس 28/فبراير/2019 - 10:20 ص

اتحاد كتاب مصر بالشرقية والقناة وسيناء يكرم الشاعر فتحي نجم بالإسماعيلية

اتحاد كتاب مصر بالشرقية
اتحاد كتاب مصر بالشرقية
جمال عاشور
dostor.org/2535026

نظم فرع اتحاد كتاب مصر بالشرقية والقناة وسيناء برئاسة الكاتب إبراهيم عطية، بالتعاون مع نادي الأدب بقصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة الشاعر شوقي عبد الوهاب، حفل تكريم للشاعر فتحي نجم ابن مدينة الإسماعيلية عضو الاتحاد.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية مناقشة ديوان "ملفوفين.. ف الصمغ" الصادر عن اتحاد كتاب مصر، وتناول الناقد إبراهيم عطية التجربة الشعرية وجماليات التأمل في الديوان.

وحضر اللقاء وفد من فرع الاتحاد الشاعر إبراهيم حامد نائب رئيس الفرع والشاعر عبد الله الهادي عضو مجلس الإدارة والشاعر السيد داود عضو اتحاد الكتاب وسكرتير نادي الأدب في الزقازيق.

كما شارك في الاحتفالية من الشعراء: صلاح نعمان عضو أمانة أدباء مصر، جمال حراجي رئيس نادي الأدب المركزي في الإسماعيلية، حسن سلطان، نجاة عبد القادر، هدى نور، الإعلامي أحمد نجم، والشاعر مدحت منير، والشاعرة صابحة أبو زيد، وليد المصري، ومحمد التهامي.

وكذلك أعضاء نادي الأدب في قصر ثقافة الإسماعيلية ونخبة كبيرة من الجمهور، وتم منح الشاعر فتحي نجم درع اتحاد كتاب مصر بالشرقية والقناة.

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