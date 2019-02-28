تدريب طلاب الوادي الجديد استعدادا لبطولة الرياضات الذهنية

قال عمرو توني، مدرب بالاتحاد المصري للرياضات الذهنية بالوادي الجديد، اليوم، في تصريح لـ"الدستور" إن المحافظة بدأت بالفعل تدريب الطلاب بجميع مدارس المحافظة على الرياضات الذهنية والذكاء الخارق لتنشيط الذاكرة؛ وخوض البطولة القادمة التي من المقرر إقامتها يوم 13 مارس؛ تأهيلا لبطولة العالم أغسطس المقبل.



وأكد عصام قرسي، عضو لجنة التحكيم بالاتحاد المصري للرياضات الذهنية والذاكرة، أنه سوف يتم اختيار أفضل 40 طالبا وطالبة مدربون على أعلى مستوى لخوض بطولة العالم، والتي يشارك فيها أكثر من 12 دولة عربية وأفريقية من دول العالم.



وأشار الدكتور سيد هلال، مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، إلى أن تعليم الوادي الجديد على التعاون البناء والمثمر مع الاتحاد المصري للرياضات الذهنية، بهدف تقوية الذاكرة والمساعدة على التفوق الدراسي، والتي تتضمن 10 اختبارات يتدرب عليها المتنافسون، ثم يتم اختبارهم في زمن قياسي.