الإسكان: انتهاء ترتيب الأولويات بعد التحديث لحاجزي الإعلانين التاسع والثامن

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه تم الانتهاء من ترتيب الأولويات بعد التحديث لكل من حاجزي الإعلانين التاسع والثامن (الكراسة الحمراء - الكراسة الزرقاء)، وذلك بالمُدن والمحافظات التي سيتم التعامل عليها بشروط الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.



وأضافت - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الخميس - أنه تم تحديث تلك الأولويات طبقًا للمراجعة الدورية لنسب الرفض الناتجة عن عدم ثبوت صحة أي من البيانات المُقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق والتي تم إرسالها بمعرفتهم.



وأوضحت أن إجمالي عدد المواطنين داخل الأولوية بالإعلان التاسع بلغ 27 ألفا و509 مواطنين، حيث إن هناك 5 مدن يزيد فيها عدد المتقدمين بالإعلان التاسع والمُنطبق عليهم الشروط عن عدد الوحدات المطروحة، وبيانها كالتالي (مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة بها 43026 مُتقدمًا، في مُقابل 23 ألفا و685 وحدة سكنية مُتوافرة، وحي عتاقة بمحافظة السويس به 3803 مُتقدمين في مُقابل 3046 وحدة سكنية مُتوافرة، ومنطقة فاقوس بمحافظة الشرقية بها 955 مُتقدمًا في مُقابل 535 وحدة سكنية مُتوافرة، ومنطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بها 814 مُتقدمًا في مُقابل 145 وحدة سكنية مُتوافرة، ومنطقة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ بها 1152 مُتقدمًا في مُقابل 98 وحدة سكنية مُتوافرة).



وفيما يخص أولويات عملاء الإعلان الثامن ممن لهم حق الاستمرار بشروط الإعلان العاشر، قالت إن عدد المدن التي يزيد فيها عدد المتقدمين والمُنطبق عليهم الشروط عن عدد الوحدات الجاري تنفيذها بلغ 4 مدن، وذلك على النحو التالي (722 مُتقدمًا بمركز مغاغة في محافظة المنيا مُقابل 384 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها - 1061 مُتقدمًا بمركز دمنهور في محافظة البحيرة مُقابل 80 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها - 225 مُتقدمًا بعزبة البرج بمحافظة دمياط مُقابل 100 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها - 1705 مُتقدمين بشطا في محافظة دمياط مُقابل 1628 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها).



وأضافت أنه سيتم إرسال رسائل نصية (SMS) على أرقام الهاتف المُسجلة لدى الصندوق للمواطنين السابق ذكرهم، بجانب نشر أسمائهم بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال الرابط (MailScanner has detected a possible fraud attempt from "www.mff.gov.xn--eg)-u7g" claiming to be www.mff.gov.eg)، ولن يتم قبول سداد أي من المبالغ المُشار إليها، إلا للمواطنين المُدرجين ضمن المُستحقين.



وأشارت إلى أنه سيتم البدء في استقبال العملاء بمكاتب البريد المميكن بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهاية مارس المقبل؛ لسداد فروق مقدم جدية الحجز والرسوم الإدارية السابق ذكرها، وفي حالة عدم السداد في التاريخ والمُهلة المُعلن عنها يلتزم المواطن باسترداد مقدم جدية الحجز السابق سداده.



ونوهت مي عبد الحميد بأن من لديه أي استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام التالية، وهى (1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول - و090071117 من أي خط أرضي).