القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
مصر
الخميس 28/فبراير/2019 - 10:16 ص

الإسكان: انتهاء ترتيب الأولويات بعد التحديث لحاجزي الإعلانين التاسع والثامن

مي عبدالحميد الرئيس
مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق
أ ش أ
dostor.org/2535020

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه تم الانتهاء من ترتيب الأولويات بعد التحديث لكل من حاجزي الإعلانين التاسع والثامن (الكراسة الحمراء - الكراسة الزرقاء)، وذلك بالمُدن والمحافظات التي سيتم التعامل عليها بشروط الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وأضافت - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الخميس - أنه تم تحديث تلك الأولويات طبقًا للمراجعة الدورية لنسب الرفض الناتجة عن عدم ثبوت صحة أي من البيانات المُقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق والتي تم إرسالها بمعرفتهم.

وأوضحت أن إجمالي عدد المواطنين داخل الأولوية بالإعلان التاسع بلغ 27 ألفا و509 مواطنين، حيث إن هناك 5 مدن يزيد فيها عدد المتقدمين بالإعلان التاسع والمُنطبق عليهم الشروط عن عدد الوحدات المطروحة، وبيانها كالتالي (مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة بها 43026 مُتقدمًا، في مُقابل 23 ألفا و685 وحدة سكنية مُتوافرة، وحي عتاقة بمحافظة السويس به 3803 مُتقدمين في مُقابل 3046 وحدة سكنية مُتوافرة، ومنطقة فاقوس بمحافظة الشرقية بها 955 مُتقدمًا في مُقابل 535 وحدة سكنية مُتوافرة، ومنطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بها 814 مُتقدمًا في مُقابل 145 وحدة سكنية مُتوافرة، ومنطقة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ بها 1152 مُتقدمًا في مُقابل 98 وحدة سكنية مُتوافرة).

وفيما يخص أولويات عملاء الإعلان الثامن ممن لهم حق الاستمرار بشروط الإعلان العاشر، قالت إن عدد المدن التي يزيد فيها عدد المتقدمين والمُنطبق عليهم الشروط عن عدد الوحدات الجاري تنفيذها بلغ 4 مدن، وذلك على النحو التالي (722 مُتقدمًا بمركز مغاغة في محافظة المنيا مُقابل 384 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها - 1061 مُتقدمًا بمركز دمنهور في محافظة البحيرة مُقابل 80 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها - 225 مُتقدمًا بعزبة البرج بمحافظة دمياط مُقابل 100 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها - 1705 مُتقدمين بشطا في محافظة دمياط مُقابل 1628 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها).

وأضافت أنه سيتم إرسال رسائل نصية (SMS) على أرقام الهاتف المُسجلة لدى الصندوق للمواطنين السابق ذكرهم، بجانب نشر أسمائهم بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال الرابط (MailScanner has detected a possible fraud attempt from "www.mff.gov.xn--eg)-u7g" claiming to be www.mff.gov.eg)، ولن يتم قبول سداد أي من المبالغ المُشار إليها، إلا للمواطنين المُدرجين ضمن المُستحقين.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في استقبال العملاء بمكاتب البريد المميكن بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهاية مارس المقبل؛ لسداد فروق مقدم جدية الحجز والرسوم الإدارية السابق ذكرها، وفي حالة عدم السداد في التاريخ والمُهلة المُعلن عنها يلتزم المواطن باسترداد مقدم جدية الحجز السابق سداده.

ونوهت مي عبد الحميد بأن من لديه أي استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام التالية، وهى (1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول - و090071117 من أي خط أرضي).

اقرأ أيضًا
منذ يوم

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ 4 أيام

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ 4 أيام

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ اسبوع

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

منذ أقل من شهر

السيسي: طالبنا بالتعامل بشكل دولي مع استخدام "التواصل الاجتماعي" في نشر التطرف

الآن

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين فى "اقتحام الحدود الشرقية"

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 28 فبراير 2019

اليوم.. حكيم ضيف برنامج "حكايات لطيفة"

"شاروبيم": ندرس إنشاء بورصة للأسماك بالدقهلية

ads
الأكثر قراءة

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

ندوة تمهيدية لحملة "عيشها صح" بتجارة المنصورة

رياضة

محمد الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلان لقبل نهائي بطولة العالم للإسكواش

كيريوس‭ ‬ينقذ 3 نقاط لحسم المباراة ويصعق نادال في أكابولكو

ماذا قال "كلوب" عن "صلاح" بعد مباراة ليفربول وواتفورد؟

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

ads
كشكول

رئيس جامعة القاهرة ينعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

تعرف علي خطوات إكمال البرامج التعليمية علي التابلت

اليوم.. جامعة القاهرة تفتتح مقر حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية

اليوم.. مؤتمر دولي بطب الأزهر حول الأمراض الصدرية

اليوم .. اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المعلمين ببني سويف

الأمصار

وزير جزائري: حراك الشارع لن يؤجل الانتخابات الرئاسية

وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بانهيار مبنى في حماة بسوريا

تمرد داخل الحزب الجزائري الحاكم ضد ترشح "بوتفليقة"

لأول مرة.. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا سيتحدث في مجلس الأمن

بسبب الطقس.. تعطيل المدارس غدا وتأخير دوام الموظفين في فلسطين

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

غدًا.. العالم يحيي يوم "القضاء على التمييز"

سيدة تنفق 1100 جنيه إسترليني لإجراء عملية تجميلية لقطها

على خطى "الحوت الأزرق".. "مومو" تحصد أرواح الأطفال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

"التبغ" يعالج مرض السكر والتهاب المفاصل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎