طالب ثانوي يشنق نفسه في سوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج طالبا بالصف الثالث الثانوي جثة هامدة، إثر قيامه بالانتحار شنقا داخل مخزن خاص بأهليته.



كان اللواء أشرف نصحي، نائب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا بوصول "زكى.ا" طالب بالصف الثالث الثانوي ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزي "جثة هامدة" إثر إصابته بسحجات حول الرقبة ادعاء انتحار.



وبالفحص وسؤال والده قرر أن نجله المذكور يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، وأنه فوجئ بتواجده داخل غرفة ملحقة بالمنزل تستغل كمخزن بحبل مربوط بالعروق الخشبية ويتدلى من سقفها، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت وقررت التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.