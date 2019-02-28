"الإنصارى": جامعة سوهاج ظهير علمى لتنمية المجتمع

أكد الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، على دور الجامعة كظهير علمي لتنمية المجتمع، لافتًا إلى أن قوة هذا الظهير تنعكس بالايجاب على المجتمع بأكمله، جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الدورى لمجلس جامعة سوهاج.



وأوضح أن الدولة تواجه تحديات كبيرة فى الفترة الحالية لاسيما ما يتعلق بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما يحتاج التى تضافر كافة الجهود والتعاون بين جميع المؤسسات، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة.



وناقش المجلس عددًا من الموضوعات والقضايا الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فى حضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وعمداء الكليات.





