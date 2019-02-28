شعراوي: متابعة المرحلة الثالثة لفيروس سي من خلال غرفة العمليات

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع عن كثب كافة المبادرات والفعاليات التي تجري على أرض المحافظات، لافتًا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتولى العمل والمتابعة على مدار 24 ساعة.



وأكد شعراوي، أن عمليات الوزارة ستتابع مع عمليات المحافظات، تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والتي ستنطلق الجمعة المقبل، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة.



وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الفرق الطبية بالتنسيق مع كافة مديريات الخدمات بالمحافظات وتكثيف المؤتمرات الجماهيرية مع المواطنين لشرح تفاصيل الحملة وحثهم على المشاركة خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى المرحلتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أنه يتم الكشف على المرضى دون تحمل أى مصاريف أو رسوم مع صرف العلاج مجانًا.



