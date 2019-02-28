اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "إيجي هوم تكس"

يفتتح اليوم المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "إيجي هوم تكس" المنعقد خلال الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2019 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، والذي ينظمه المجلس وفيجين فيرز مصر.



ويعد المعرض الوحيد المتخصص لعقد لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير في نطاق منتجات أقمشة الأثاث، الستائر وأقمشة المفروشات المنزلية. يتم فيه عرض القدرات التصنيعية والتصديرية لتلك المنتجات ويمثلها ما يقرب من 30 مصنعا من أكبر مُصدري الأقمشة فائقة الجودة ذات التصاميم المبتكرة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.



وأضاف "طلبة" أن المجلس التصديري قد قام بتنظيم بعثة تجارية داخلية بغرض التصدير إلى الخارج على هامش المعرض تم فيها استقدام أكثر من 50 مشتري من مختلف دول العالم، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات الصناعية وتوفير البيئة الملائمة لخلق المزيد من العلاقات التجارية بين المُصدرين وشركائهم التجاريين من الأسواق الواعدة لمنتجات القطاع.



هذا وقد لاقى المعرض اهتماما ملحوظا من الزائرين الدوليين حيث استقبل اليوم وفودا تجارية من كينيا، الأردن، السعودية، الإمارات، تونس، المغرب، بالإضافة إلى ألمانيا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول.



يذكر أن الصادرات المصرية من قطاع الغزل والمنسوجات: قد حققت زيادة بنسبة 8٪ خلال 2018 مقارنة بالعام 2017 بواقع 899 مليون دولار. واستمرت تلك الزيادة خلال يناير من العام الجاري لتحقق 11.5% مقارنة بيناير من العام السابق. احتلت صادرات المنتجات القطنية المركز الأول يليها صادرات المنسوجات ثم المنتجات من بوليستر والمنتجات من أكريليك. وحققت صادرات المنسوجات أعلى معدل نمو لعام 2018 يليها المنتجات من كتان.



وعلى صعيد الأسواق الخارجية، حققت الصادرات الى كل من الجزائر، نيجيريا، بنغلاديش، جنوب أفريقيا، فرنسا، المانيا، وبولندا، أعلى معدلات النمو خلال 2018.