قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 475 لسنة 2018، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.



وينص التعديل باتفاقية المساعدة على أن تعدل المادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "ستة عشر مليون دولار أمريكي" وتحل محلها عبارة "عشرون مليون دولار أمريكي".



كما ينص على أن تحذف المادة 3 بند 3-1 (ب) بالكامل وتحل محلها عبارة "إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف عشرون مليون دولار أمريكي".