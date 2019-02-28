شعراوي يطالب محافظي المرحلة الثالثة بمساعدة الأطقم الطبية لمسح فيروس سي

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انتهاء التنسيق مع محافظي الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والوادى الجديد والمنيا وقنا، استعدادا لتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، والتي ستنطلق الجمعة المقبل.



وطالب شعراوي، المحافظين، بتقديم كافة أشكال الدعم للأطقم الطبية التى ستقوم بأعمال المسح فى الأماكن المحددة وفقًا لخطة وزارة الصحة ووضع خريطة للمحافظة يتحدد بها المراكز الثابتة وأماكن لسيارات الكشف المتحركة في كافة المناطق بمحافظات المرحلة الثالثة.



وشدد شعراوي على، أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والمحافظات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين بأهمية المبادرة للوصول إلى الأعداد المستهدفة، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بمراكز معلومات التنمية المحلية على مستوى المحافظات وتدريبهم للمشاركة فى توعية المواطنين بأهمية المبادرة ومساهمتها فى الاطمئنان على صحتهم والقضاء على فيروس" سى ".