ضبط بندقية وذخائر بحوزة عاطل بالفيوم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة إبشواي بالفيوم القبض على عاطل مقيم عزبة إلياس التابعة لقرية شكشوك بدائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث إبشواي من ضبط المدعو هاني محمود حسين صميدة، 46 سنة، عاطل ومقيم إلياس شكشوك دائرة المركز وبحوزته بندقية رصاص وعدد 5 طلقات لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 93 أمن دولة طوارئ لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.