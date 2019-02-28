وزير العدل يقرر إنشاء فرعين للشهر العقاري بأكتوبر ومنشية البكري

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، رقم 1415 لسنة 2019، بإنشاء فرع للشهر العقاري والتوثيق باسم "فرع توثيق مكتب بريد السادس من أكتوبر" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة - قسم شرطة ثاني 6 أكتوبر، ويكون مقره بمكتب بريد 6 أكتوبر، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني والنوعي؛ فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق ثان 6 أكتوبر مكانيا أو للفرع المختص نوعيا.



وكذلك القرار رقم 1416 لسنة 2019، الذي ينص على إنشاء فرع للشهر العقاري والتوثيق باسم "فرع توثيق مكتب بريد منشية البكري"، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره بمكتب بريد منشية البكري، قسم شرطة مصر الجديدة، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني والنوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مصر الجديدة مكانيا او للفرع المختص نوعيا.



وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1974 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 21 أكتوبر 1947 لتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق مصر الجديدة، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 2652 لسنة 2015 الخاص بإنشاء فرع توثيق ثان أكتوبر وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق فى 9 فبراير 2019.