التنمية المحلية تستعد للمرحلة الثالثة من مبادرة القضاء على فيروس سي

تستعد وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية والتى ستنفذ فى 7 محافظات اعتبارًا من الجمعة أول مارس وحتى نهاية أبريل المقبل.



وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات التى تتضمنها المرحلة الثالثة باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية والتى تستهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020.



وطالب الوزير المحافظين بأهمية المتابعة اليومية للحملة وتذليل أية عقبات وتشكيل لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة ولجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لإدارة أعمال الحملة ومتابعة أعمالها وإتاحتها لوسائل الإعلام المختلفة أولًا بأول.