سقوط عاطلين بحوزتهما كمية من "الأستروكس" في الفيوم

نجح المقدم أحمد الهاين رئيس مباحث قسم أول الفيوم، في القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الإستروكس وسلاح ناري وعدد من الطلقات لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم أول الفيوم من ضبط كلا من "أحمد أبو الحارث سيد مفتاح" 22 سنة عاطل ومقيم بدار الرماد، و"سعيد سيد عبد الحليم" 19 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، وبحوزة الأول 200 جرام من مادة الإستروكس المخدرة وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وعدد من الطلقات لذات العيار.



فيما ضبط بحوزة الثاني 100 جرام من مخدر الأستروكس ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهمين، وأمام العميد رجب غراب اعترفا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وأقر الأول بحيازته للسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر لهما المحضر رقم 1554 إداري قسم أول لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.