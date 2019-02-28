حبس "أوكرانية" سنة مع الشغل لنصبها على بعض الأجانب بالغردقة

قضت محكمة الغردقة برئاسة المستشار معتز صالح، بحبس "هيولنا. ر" أوكرانية الجنسية، سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه في قضية النصب على بعض من الجاليات الأجنبية وتجميع مبالغ مالية منهم بغرض عمل حفلة فنية وهمية بمسرح قصر ثقافة الغردقة.



تعود الواقعة عندما تلقى العقيد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة، بلاغًا من مديرة قصر ثقافة البحر الأحمر تتهم فيه "هيولنا. ر" تحمل الجنسية الأوكرانية بإيهام عدد من الجنسيات الأجنبية المقيمين بالغردقة بعمل حفلة لفرقة روسية بمسرح قصر ثقافة الغردقة وتجميع مبالغ مالية منهم دون الرجوع إلى الجهات المختصة ودون سداد إيجار المسرح ودون أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة.



وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث القسم، من القبض على المذكورة، وبمواجهتها أقرت أمام المقدم محمد كساب مفتش مباحث القسم بصحة الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة رقم 1148 لسنة 2019 إداري قسم ثان الغردقة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمة وإحالتها لمحاكمة عاجلة.