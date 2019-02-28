طالب يطعن صديقه بسبب مشادة كلامية بينهما في البحيرة

استقبلت مستشفى دمنهور التعليمي منذ قليل، طالب مقيم أفلاقة دائرة مركز دمنهور مصاب بجرحان طعنيان، طعنه طالب صديقه بسب مشادة بينهما إثر اصطدامه بالمتهم بدراجته الهوائية.



تلقى اللواء جمال الرشيد مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول " زياد. ا. ع"14 سنة، طالب ومقيم إفلاقة دائرة المركز مصاب "جرحان طعنيان شبه نافذان بالصدر".



وبسؤاله اتهم" عماد. س. ا" 16 سنة، طالب ومقيم قرية قراقص دائرة المركز بالتعدي عليه بالضرب بأداة حادة "مفك "وإحداث إصابته المشار إليها لحدوث مشادة بينهما إثر إصطدامه بالمتهم بدراجته الهوائية.



تمكن النقيب محمد عمارة، معاون مباحث وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجاري المائية.



تحرر المحضر اللازم بالمركز، وجار العرض على النيابة العامة.