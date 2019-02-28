القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
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الخميس 28/فبراير/2019 - 09:47 ص

اليوم.. 550 سائحا يحلقون بالمناطيد في سماء الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الأقصر - هدي الأمير
dostor.org/2534999

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تحليق 30 منطادا طائرا يحملون علي متنهم 550 سائح وسائحة من مختلف الجنسيات الأجنبية، للاستمتاع بمشاهدة المعابد الفرعونية من الأعلى.

وقال هشام الدسوقي؛ مدير أحدي الشركات السياحية العاملة في مجال البالون الطائر في الأقصر، إن رحلات البالون بالمحافظة تحظى باهتمام بالغ للغاية من جانب السائحين، ويحرصون على تجربة تلك الرحلة الممتعة في بداية زيارتهم للأقصر، والتحليق فوق المناطق الآثرية ونهر النيل أمرًا في غاية الجمال، ويجبر الكثير من السائحين على تجربة رحلات البالون أكثر من مرة.

وأضاف أن الشركات السياحية العاملة في ذلك النمط السياحي تحرص على جلب أحدث المعدات المستخدمة في مجال المناطيد الطائرة، كما أنها تستعين بأمهر الطيارين المصريين.

وأشار إلى أن هناك اشتراطات كثيرة لإقلاع البالون، ويأتي في مقدمتها الأقلاع في ظروف طقس مناسبة،حيث لا يسمح بالأقلاع في حالة أرتفاع درجات الحرارة، أوزيادة سرعة الرياح، وذلك حتي يتحقق أعلي معدل للأمان للسائح خلال الإقلاع.

وأكد "الدسوقي" أن رحلات البالون تحظى خلال تلك الفترة بزيادة أعداد الرحلات وذلك بالتزامن مع الموسم السياحي الشتوي والذي تتدفق خلال أعداد كبيرة من السائحين للأقصر للأستمتاع بطقسها الدافئ خلال الشتاء.


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