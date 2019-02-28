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الخميس 28/فبراير/2019 - 09:44 ص

طريقة تحضير الدجاج الهندي بالكاري مع خبز النان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هدير القاضي
dostor.org/2534996

تعد وجبة الدجاج الهندي بالكاري مع خبز النان من أشهر الوجبات الهندية التي تتمتع بمذاق رائع.

المقادير
- 3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون.
- بصل مفروم ناعم.
- فصان ثوم.
- 3 ملاعق كبيرة كاري.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ورق لاورا.
- 12 ملعقة صغيرة زنجبيل.
- 12 ملعقة صغيرة سكر.
- ملح حسب الرغبة.
- صدور دجاج مقطعة مكعبات.
- ملعقة كبيرة معجون الطماطم.
- كوب لبن زبادي.
- 34 كوب حليب جوز الهند.
- 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

ولتحضير خبز النان:
- 250 جرام دقيق.
- 2 ملعقة صغيرة سكر.
- 12 ملعقة صغيرة ملح.
- 12 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- لبن.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- 2 ملعقة كبيرة حبّ البركة.

طريقة التحضير
1. لتحضير الدجاج، في مقلاة، يشوح البصل في قليل من الزيت على حرارة متوسطة، حتى يصبح ذهبي اللون.
2. يضاف الثوم، والكاري، والقرفة، والبابريكا، ورقة الغار، والزنجبيل، والسكر والملح، ويقلب جيدا.
3. تضاف قطع الدجاج إلى الخليط السابق مع معجون الطماطم والزبادي وحليب جوز الهند، وتقلب جيدا.
4. يترك خليط الدجاج على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج لمدة 25 دقيقة.
5. عقب النضج، يضاف عصير الليمون والفلفل الأمر إلى الخليط ويترك لخمسة دقائق أخرين.
6. لتحضير خبز النان، ينخل الدقيق في وعاء كبير ويضاف إليه السكر والملح والبايكنج باودر.
7. في وعاء أخر، يخلط الحليب والزيت، ويسكب على الدقيق ويقلب حتى نحصل على عجينة متماسكة.
8. توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت، وتترك جانبا حتى تتخمر لمدة 10- 15 دقيقة.
9. تقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم، وتمد على سطح صلب وينثر على وجهها القليل من حبة البركة.
10. تحمى المقلاة على حرارة متوسطة، وتشوى العجينة في المقلاة حتى تتحمر من الجهتين.
11. يدهن الخبز بالقليل من زيت الزيتون، ثم يقدم على السفرة بجانب الدجاج بالكاري.

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