ضبط مدير الإدارة الهندسية بمركز إبشواي لاتهامه بتلقي "رشوة"

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالفيوم في القبض على مدير الإدارة الهندسية بمركز إبشواي؛ لاتهامه بالحصول على رشاوي مالية وهدايا عينية من مقاول وشخص آخر مقابل التلاعب وإصدار ترخيص بناء لقطعة أرض ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامة عن قيام "السيد صابر عيسى" 52 سنة، مدير الإدارة الهندسية بمركز إبشواي ومقيم في بندر الفيوم، بالاتفاق مع "حسين محمود أبو الغيط" 44 سنة مهندس وصاحب شركة مقاولات على إصدار ترخيص بناء علي قطعة أرض مساحتها قيراط ملك الهيئة العامة للإصلاج الزراعي لـ"فرحات محمد عبد النمولي" مقيم بقرية ابوكساة دائرة مركز ابشواي، وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.



وعلى الفور أصدر مدير الأمن توجيهاته بتشكيل فريق بحثص وتحري باشراف العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية للتأكد من صحة المعلومات وضبط المتهمين.



أكدت التحريات صحة ما جاء من معلومات، فتم تقنين الإجراءات القانونية والقبض على المتهم الأول والثالث والتحفظ على كافة المستندات الدالة على صحة الواقعة فيما تمكن المتهم الثاني "الوسيط" من الهرب، وتحرر للمتهمين المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.