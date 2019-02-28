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الخميس 28/فبراير/2019 - 09:43 ص

محمد الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلان لقبل نهائي بطولة العالم للإسكواش

محمد الشوربجي
محمد الشوربجي
أ ش أ
dostor.org/2534994

تأهل نجما الإسكواش المصريان محمد الشوربجي وطارق مؤمن، صباح اليوم الخميس، للدور قبل النهائي لبطولة العالم للإسكواش التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس القادم.

وجاء تأهل محمد الشوربجى المصنف الأول بعد تغلبه في دور الثمانية على الكولومبي ميجيل رودريجيز المصنف السادس بثلاثة أشواط لشوط وكانت نتيجة الأشواط 11-7، 11-6، 11-6 في مباراة استغرقت 61 دقيقة.

وتأهل طارق مؤمن المصنف الرابع بعد فوزه على مواطنه مروان مؤمن المصنف الثامن بثلاثة أشواط نظيفة وكانت نتيجة الأشواط 11-5، 11-4، 11-6 في مباراة استغرقت 33 دقيقة.

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