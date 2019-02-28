محمد الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلان لقبل نهائي بطولة العالم للإسكواش

تأهل نجما الإسكواش المصريان محمد الشوربجي وطارق مؤمن، صباح اليوم الخميس، للدور قبل النهائي لبطولة العالم للإسكواش التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس القادم.



وجاء تأهل محمد الشوربجى المصنف الأول بعد تغلبه في دور الثمانية على الكولومبي ميجيل رودريجيز المصنف السادس بثلاثة أشواط لشوط وكانت نتيجة الأشواط 11-7، 11-6، 11-6 في مباراة استغرقت 61 دقيقة.



وتأهل طارق مؤمن المصنف الرابع بعد فوزه على مواطنه مروان مؤمن المصنف الثامن بثلاثة أشواط نظيفة وكانت نتيجة الأشواط 11-5، 11-4، 11-6 في مباراة استغرقت 33 دقيقة.