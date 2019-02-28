القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
مصر
الخميس 28/فبراير/2019 - 08:46 ص

القوى العاملة: بدء التدريب التحويلي على 5 مهن مجانا بدمياط الأحد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
دعاء جابر
dostor.org/2534958

يبدأ مركز التدريب المهني بدمياط الجديدة التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط، تنفيذ الدورات التدريبية على المهن المختلفة "تدريب تحويلي" لمدة 3 أشهر، من الأحد المقبل وحتى 2 يونيو 2019 للذكور والإناث مجانا، مع حصول المتدرب على بدل انتقال يوميا.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه بالبدء في تنفيذ خطة التدريب التي اعتمدتها الوزارة للتدريب التحويلي للشباب من الجنسين على المهن المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل لتأهيلهم للالتحاق بالمصانع التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة أو مساعدتهم لبدء مشروع صغير.

صرح بذلك عوض سكين باشا مدير المديرية، مشيرا إلى أن المتدرب يحصل بعد اجتياز فترة التدريب على شهادة وتصريح لمزاولة المهنة تمكنه من العمل بها في المجال الذي تم التدريب عليه.

وأوضح أن المهن التي يتم التدريب عليها تشمل ميكانيكا السيارات " ديزل - بنزين"، واللحام بكافة أنواعه، والتبريد والتكييف، وتفصيل وخياطة، وكهرباء الكترونيات، مشيرا إلى أن المركز يتوفر به أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن.

وقال إن المستندات المطلوبة: صور من المؤهل إن وجد، شهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، فضلا عن صورة شخصية، مشيرا إلى أن تقديم هذه المستندات بالمركز بالمنطقة الصناعية بجوار محطة بنزين التعاون أمام مصنع الجلاد للأثاث.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ 4 أيام

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ 4 أيام

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ اسبوع

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

منذ أقل من شهر

السيسي: طالبنا بالتعامل بشكل دولي مع استخدام "التواصل الاجتماعي" في نشر التطرف

الآن

اليوم.. حكيم ضيف برنامج "حكايات لطيفة"

"شاروبيم": ندرس إنشاء بورصة للأسماك بالدقهلية

ترامب: لست فى عجلة للتوصل لاتفاق نووى مع كيم

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

ads
الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

النائب العام يكشف سبب حادث محطة مصر

ألبومات الصور

اندلاع حريق بزراعات قصب السكر بغرب الأقصر "صور"

الأثار الغارقة "الماضى.. الحاضر.. المستقبل" فى صالون الإسكندرية (صور)

عميد تجارة المنصورة يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية (صور)

ندوة تمهيدية لحملة "عيشها صح" بتجارة المنصورة

رياضة

ماذا قال "كلوب" عن "صلاح" بعد مباراة ليفربول وواتفورد؟

إسرائيل تقصف محيط موقع عسكري وسط قطاع غزة

بالفيديو.. هاتريك أهداف سواريز برشلونة في ريال مدريد (3-0) الكلاسيكو

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الخميس 28/ 2/ 2019

صور.. "الدستور" تحاور بطل "لقطة الجركن" مُنقذ ضحايا حادث محطة مصر

حقيقة صورة بطاقة الفتاة "آلاء" المتداولة على السوشيال ميديا

النائب العام يكشف سبب حادث محطة مصر

ads
كشكول

عميد أصول الزقازيق يجتمع برابطة "أزهريون على المنهج"

اجتماع خاص مع اتحاد طلاب مطروح الأزهرية لعرض جدول الثانوية

زيارات من قطاع المعاهد لمنطقة بالإسكندرية الأزهرية

بدء تدريب معلمى كفر الشيخ الأزهرية على نظام تعليم الابتدائية الجديدة

3 مارس.. "مصر في كتابات الكاتب الايطالي الفريدو لوفينو" بألسن عين شمس

الأمصار

وزير جزائري: حراك الشارع لن يؤجل الانتخابات الرئاسية

وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة بانهيار مبنى في حماة بسوريا

تمرد داخل الحزب الجزائري الحاكم ضد ترشح "بوتفليقة"

لأول مرة.. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا سيتحدث في مجلس الأمن

بسبب الطقس.. تعطيل المدارس غدا وتأخير دوام الموظفين في فلسطين

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

تدابير لمساعدة المواطنين في اليابان للتعامل مع عطلة الأسبوع الذهبي

الدنماركيون الأكثر ذهابا للطبيب في أوروبا.. واليونان الأقل

القطط البرية على وشك الانقراض في اسكتلندا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

"التبغ" يعالج مرض السكر والتهاب المفاصل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎