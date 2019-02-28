القاهرة : الخميس 28 فبراير 2019
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الخميس 28/فبراير/2019 - 08:42 ص

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق أبوسمبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2534957

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولى بأبوسمبل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم "محمد جمال محمد" 35 سنة مصاب بكدمات بالظهر والصدر، و"أحمد سعيد عطية" 23 سنة، مصاب بكدمات بالصدر وسحجات بالجسم، و"محمد أحمد حسين" 20 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وإصابة بالفقرات العنقية، و"أحمد محمد سليم" 42 سنة، مصاب بكدمات بالصدر والكتف الأيسر، و"عبد الصبور عبد المقصود مسعود" 62 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم".

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