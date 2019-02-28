شركة طيران صينية: تسيير أول رحلة دولية باستخدام الوقود الحيوي

أعلنت شركة الطيران الصينية "تشاينا ساوثرن إيرلاينز" أنها نجحت في تسيير أول رحلة دولية باستخدام الوقود الحيوي.



وذكرت الشركة –في بيان اليوم- أن الرحلة تمت بطائرة من طراز "إيرباص إيه 320 نيو" المجهزة بممر واحد، بين مدينة "تولوز" الفرنسية ومدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، موضحة أن الوقود المستخدم في الرحلة يحتوي على 10% من الوقود الحيوي المستخلص من قصب السكر.



وأشارت الشركة –التي تملك حاليا أسطولا مكونا من 840 طائرة تحتل به المرتبة الأولى في آسيا والثالثة على مستوى العالم- إلى أنها أولت اهتماما بالبحوث العالمية لوقود الطيران الحيوي والتطبيق التجاري لتكنولوجيا وقود الطيران الحيوي خاصة في الصين، سعيا وراء التنمية الخضراء.

