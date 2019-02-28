السيطرة على حريق بجراج عشوائى في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في جراج عشوائي للسيارات والدراجات النارية والتكاتك بشبرا الخيمة.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب حريق بجراج عشوائي للسيارات والدراجات النارية والتكاتك بالقرب من شارع قسم ثان شبرا الخيمة.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.



وتبين من المعاينة اشتعال النيران في عدد من التكاتك والدراجات النارية دون خسائر بشرية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.